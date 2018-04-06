طبرق الطبي يكشف عن توفير أجهزة متطورة في إجراء العمليات

طبرق 06 أبريل 2018 (وال)- كشفت إدارة مركز طبرق الطبي الخميس، عن توفير جهاز ” كوتري ” الذي يُستخدم في توقف النزيف الداخلي للمريض أثناء العملية، وفتح العضلة تحت الجلد .

وأكد مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج عبد الله الجالي أن إدارة المركز تمكنت من توفير جهاز آخر مهم في العمليات الجراحية للعظام وهو ” ادرل Drill “، الذي يقوم بعملية حفر المسامير البلايتينية للشريحة أثناء العملية، كما له استخدامات أخرى في عمليات العظام الجراحية .

وأوضح الجالي أن هذه الأجهزة تم توفيرها من ميزانية مركز طبرق الطبي الخاصة، وذلك لضمان نجاح استمرار سير إجراء العمليات الجراحية للمرضى من مختلف مدن ومناطق ليبيا . (وال- طبرق) ر ت

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