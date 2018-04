«الإمداد الطبي» ببنغازي يزود مركز طبرق بشحنة من مشغلات غسيل الكلى

المتوسط:

أفاد المركز الإعلامي لمركز طبرق الطبي، بأنَّ قسم غسيل الكلى بالمركز اسلتم شحنة من مشغلات غسيل الكلى الصناعي، التي تقدر بحوالي 6000 آلاف غسله.

وأضاف المركز، أن الشحنة وصلت من قبل جهاز الإمداد الطبي في بنغازي، مؤكداً في الوقت ذاته أن الشحنة تكفي لثلاث أشهر مقبلة.

وأشار مكتب الإعلام بالمركز إلى أن المشغلات هي من صنع شركة ببيراون بحجم واحد لتر، داعياً في الوقت ذاته جهاز الإمداد الطبي في بنغازي باستمرار في تزويد القسم بمشغلات الصناعية بشكل مستمر، نظراً لأهميتها لمرضى غسيل الكلى الصناعي بالمركز.

