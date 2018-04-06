ليبيا في خطر

أوضح الرئيس التنفيذي لمعهد الديمقراطيات الناشئة بأميركا “هاكي ابازي” إن تحول ليبيا إلى دولة فاشلة مجزأة، ومرتعا طويل الأجل للجريمةُ المنظمة التي تديرها فوضى المجموعات المسلحة، هو خطر حقيقي حسب وصف.

وبحسبِ موقعِ “لوب لوج” الأميركي فقد أوضح “ابازي” إنه يجب أن يكونَ لخطة التنمية المستدامة المحلية ثلاثة أعمدة أساسية متمثلة في أن تكونَ الحكومةُ المحليةُ عاملةً ومسئولةً وشفافةً، وتدعم منظمات المجتمع المدني، وتركز على تقديم الخِدمات الأساسية للمواطن.

وأشار “ابازي” إلى أن الارتباط المالي الأقوى بين حكومة الوفاق والبلديات، سيؤدي إلى تقديم خدمات أفضل جودة، وسيعزز التماسك الوطني، ويشجع على المزيد من المساءلة، منوها إلى أن هذا ليس حلا سريعا وربما سيستغرق من خمس إلى عشر سنوات على الأقل.

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