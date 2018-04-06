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نائب رئيس الإتحاد الليبي للمصالحة يتحدّث عن موعد عودة مهجّري تاورغاء

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال أحمد غريبة, النائب الأول للإتحاد الوطني الليبي للمصالحة والبناء, في حديث خاص ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الجمعة, إن الإتحاد يتواصل مع المفوضية العليا للإنتخابات بشأن تشريك المهجّرين بالخارج والنازحين بالداخل في الإنتخابات المقبلة.

وأكد أحمد غريبة أنه من حقّ المهجّرين الليبيين بالخارج والنازحين بالداخل المشاركة في الإنتخابات التشريعية والرئاسية المنتظر تنظيمها مع موفى العام الجاري. وأشار غريبة أن مساعي الإتحاد الوطني الليبي للمصالحة والبناء حثيثة للتوسّط في حلحلة ملفّ مهجّري تاورغاء, وذلك بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني بمصراتة وأعيانها.

وأوضح أن العمل جار على إنهاء ملفّ نازحي تاورغاء قبل حلول شهر رمضان, مضيفا أن الإتحاد على تواصل مع منظمة الأمم المتحدة التي يراد منها أن تكون شريكا في حلحلة هذا الملفّ. ولام غريبة المجتمع الدولي على عدم تفعيل قرار عودة مهجّري تاورغاء في تاريخه المحدّد (فبراير 2018), مشدّدا على أنه لا حلّ أمام الليبيين سوى الصلح والمصالحة الوطنيين.

ولفت إلى أن المصالحة الوطنية لا تشمل كلّ من تورّط في إراقة دماء الليبيين, مبيّنا في السياق ذاته أن القضاء الليبي هو الفيصل في هذه المسألة. كما أشار أحمد غريبة إلى وجود مؤشرات إيجابية لإنهاء الأزمة في بلاده وتفعيل المصالحة الوطنية بين كافة الأطراف دون إستثناء.

جدير بالذكر أن الإتحاد الوطني الليبي للمصالحة والبناء يضمّ 24 مؤسسة مدنية تنشط في مجال تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وتنتشر في كافة أنحاء البلاد. ويشار إلى أن الإتحاد الوطني الليبي للمصالحة والبناء من ضمن الأطراف الممثّلة و المشاركة في المؤتمر الوطني العام والجامع (الليبي الليبي) المنتظر إنطلاق أشغاله قريبا في تونس من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في البلاد.

 

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بوابة افريقيا الاخبارية

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  • انها لكم بالفم وبعد الغد ستمنح اليكم بالهم والغم–

    24 مارس، 2018 الساعة 9:28 م
    اليكم يا اهل الصلح والمصالحة اليكم اهلي واهل المنافع المالحة – اليكم – اتمنى الله يهديكم —
    الى من هم الان في قرارة القطف والى الذين سيهجرون مستقبلا الى قرارة المعيز – اليكم جميعا —
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    لم تكن لي ام ولا اب – لا اكره ولا اعرف الحب -اتمنى ان يهديكم الرب – وتعودون الى طريق الحق والدرب-
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    لقد ابكتني امي التاورغية في قرارة القطف -وابكاني ابي وهو يأكل الكف – وابكتني ابنتي وهي تهرب من قنابل وصواريخ قطر وتركيا والجرافات التي دمرت بيتنا في الليثي وقنفودة – ابكاني جدي الاعور وهويفقد عينه الاخرى لان كلبا قطريا غرس مخالبه في وجهه عندما جاءت الينا مليشيا الموت التميمي في الشرق الليبي – ابكتني بلدي لاني اصبحت بدون بلد ولا وطن – ابكتني الميراج وهي تحوم على السرايا الحمراء ولم تقصف جرذان السرايا المختبئين في جوانبها خوفا من الصواريخ التي قتلوا بها اخوتي وابناء اهلي في الشرق الليبي – ابكتني امي زبيبة لانها زنجية لم تفرح في حياتها يوما لان تميم سخر لها مرتزقة من تشاد والسودان لقتل ابناءها في الجنوب الليبي -ابكتني امي وهي تفقد 141 بطل من ابطال الجيش العربي الليبي في قاعدة تمنهت ببراك الشاطي -ابكاني ابي لانه زنجي من زنوج الهجرة الغير شرعية ووصفوه بالشنفاك – لا لشي الا لانه قال فبراير جريمة في حق الشعب الليبي – وهكذا بكيت ولم اسكت حتى يدمر الجيش العربي الليبي جماعات الارهاب والاخوان والمجرمين وتتحرر ليبيا وتشرق شمس الحريه على وطن حرم منها مئات السنين – وسيبكي اب اخر في وسط ليبيا عندما يهجر اهله الى قرارة المعيز وستعرفون يوما ما اين تقع قرارة المعيز في ليبيا – والى ذلك اليوم اليكم الوفاء والحب

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