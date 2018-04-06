نائب رئيس الإتحاد الليبي للمصالحة يتحدّث عن موعد عودة مهجّري تاورغاء

قال أحمد غريبة, النائب الأول للإتحاد الوطني الليبي للمصالحة والبناء, في حديث خاص ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الجمعة, إن الإتحاد يتواصل مع المفوضية العليا للإنتخابات بشأن تشريك المهجّرين بالخارج والنازحين بالداخل في الإنتخابات المقبلة.

وأكد أحمد غريبة أنه من حقّ المهجّرين الليبيين بالخارج والنازحين بالداخل المشاركة في الإنتخابات التشريعية والرئاسية المنتظر تنظيمها مع موفى العام الجاري. وأشار غريبة أن مساعي الإتحاد الوطني الليبي للمصالحة والبناء حثيثة للتوسّط في حلحلة ملفّ مهجّري تاورغاء, وذلك بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني بمصراتة وأعيانها.

وأوضح أن العمل جار على إنهاء ملفّ نازحي تاورغاء قبل حلول شهر رمضان, مضيفا أن الإتحاد على تواصل مع منظمة الأمم المتحدة التي يراد منها أن تكون شريكا في حلحلة هذا الملفّ. ولام غريبة المجتمع الدولي على عدم تفعيل قرار عودة مهجّري تاورغاء في تاريخه المحدّد (فبراير 2018), مشدّدا على أنه لا حلّ أمام الليبيين سوى الصلح والمصالحة الوطنيين.

ولفت إلى أن المصالحة الوطنية لا تشمل كلّ من تورّط في إراقة دماء الليبيين, مبيّنا في السياق ذاته أن القضاء الليبي هو الفيصل في هذه المسألة. كما أشار أحمد غريبة إلى وجود مؤشرات إيجابية لإنهاء الأزمة في بلاده وتفعيل المصالحة الوطنية بين كافة الأطراف دون إستثناء.

جدير بالذكر أن الإتحاد الوطني الليبي للمصالحة والبناء يضمّ 24 مؤسسة مدنية تنشط في مجال تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وتنتشر في كافة أنحاء البلاد. ويشار إلى أن الإتحاد الوطني الليبي للمصالحة والبناء من ضمن الأطراف الممثّلة و المشاركة في المؤتمر الوطني العام والجامع (الليبي الليبي) المنتظر إنطلاق أشغاله قريبا في تونس من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في البلاد.

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