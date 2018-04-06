صوان: نؤيد اجتماعات القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية

أكد رئيس حزب العدالة والبناء، محمد صوان، تأييده لاجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية في القاهرة.

وأوضح صوان في مقابلة مع قناة 218، الخميس أن اجتماعات القاهرة تهدف لوضع هيكلية للأجهزة العسكرية فقط ، مشيراً إلى أن تكليف قياداتٍ للجيش هو من اختصاص المجلس الرئاسي.

ودعا من لديه قضايا مع قائد عملية الكرامة، خليفة حفتر، أن يتوجه للقضاء للفصل فيها ، مبدياً عدم ممانعة الحزب في ترشح أي عسكري بمن فيهم، حفتر، للانتخابات الرئاسية، مشترطاً تخليهم عن البدلة العسكرية ، معلناً قبوله بمن يختاره الشعب عبر صناديق الاقتراع.

وتساءل صوان أن لو كانت هذه اللقاءات تعقد في تركيا أو في قطر، فهل سنسمع الأصوات المؤيدة لها؟ ، متوقعاً أن الحناجر ستبح في تشويهها.

يذكر أن العاصمة المصرية القاهرة احتضنت خلال الأشهر الماضية جلسات لضباط وقيادات من الجيش الليبي تهدف لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية المنقسمة.

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