المتوسط

قام مكتب المساعدات الإنسانية بجمعية السلام ببني وليد للأعمال الخيرية، بالتعاون مع مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة مساء اليوم الجمعة، بتوزيع كميات من المواد الغذائية.

وقالت الجمعية عبر منشور لها، عبر فيس بوك، أنها قامت بتوزيع المواد الغذائية «حليب، التين، الجبن، حلاوة طحينة، مربى، سكر، ملح، فاصوليا» بواقع 80 حصة على العائلات من ذوي الدخل المحدود في مدينة بني وليد.

