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الوفاق تطلب دعما إيرانيا 

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طلب وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة خلال اجتماعه بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف دعم المرشح الليبي لرئاسة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمي.

وجاء هذا خلال لقاء جمعهما على هامش الدورة 18  للاجتماع الوزاري لحركة عدم الإنحياز والمنعقد بالعاصمة باكو بجمهورية أذريبجان كما تباحث الجانبان سبل التعاون بين البلدين في شتى المجالات .

يذكر أن أعمال الدورة اختتمت اليوم باعتماد الوثيقة الختامية التي احتوت أكثر من 550 فقرة في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية التي تعنى بها الدول المشاركة في المنظمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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