«مزارعو أوجلة» يستنكرون قرار منع تصدير التمور

استنكر مزارعو بلدية أوجلة، القرار الصادر من وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور، منير عصر، والذي يقضي بمنع تصدير التمور إلى ما بعد شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك، خلال بيان، وطالب مزارعو بلدية أوجلة، بالإبقاء على القرار السابق، في الوقت الذي حملوا فيه الجهات المعنية مسؤولية هذا القرار، الذي سيكبد المزارعين خسائر فادحة.

كان وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة، منير عصر، قال إن وقف تصدير التمور أمر مؤقت، وذلك لحاجة السوق الليبي والمستهلك لكميات من التمور في شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن السوق الليبي كفيل باستيعاب المتبقي والمخزن من موسم التمور.

وأضاف أن الأصوات التي تندد بالقرار تحاول أن تحقق أعلى قدر من الاستفادة، من خلال فرق العملة، على حساب حصة السوق الليبي والمستهلك، كما أفاد بأن وزارة الاقتصاد من خلال هيئة تنمية وتنشيط الصادارات، على استعداد لتقبل ومعالجة واستيعاب أي شكاوى لو ثبت أن هناك مخزونا يفوق حاجة السوق الليبي.

