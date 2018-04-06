حرس السواحل يُنقذ أزيد من 200 مهاجر غير شرعي

عين ليبيا

أعلنت القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، أن دورية لحرس السواحل متكونة من الزورق رأس اجدير والزورق صبراتة، تمكنت من إنقاذ عدد 202 مهاجر غير شرعي، كانوا على متن قاريين مطاطيين، من بينهم 14 امرأة وطفلين، في عمليتين منفصلتين.

وكشف المكتب الإعلامي للبحرية، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن عملية الإنقاذ الأولى قام بها الزورق (راس أجدير)، تمت (29) ميل شمال شرق صبراتة، وتم فيها إنقاذ قارب مطاطي على متنه 92 مهاجر غير شرعي.

والثانية قام بها الزورق (صبراتة) وتمت على بعد (25) ميل شمال زوارة، وتم خلالها إنقاذ قارب مطاطي على متنه 110 مهاجر، لافتا إلى أنه عمليتي الإنقاذ تم نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية للمهاجرين، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة “مركز إيواء تاجوراء”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا