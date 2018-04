«وكيل جامعة بنغازي» يُصدر قرارًا بإيقاف توقيعات رئيس الجامعة

المتوسط:

أصدر وكيل جامعة بنغازي للشئون العلمية الدكتور أسامة خير الله، قرارًا، بإيقاف اعتماد توقيعات وأختام رئيس الجامعة الدكتور مرعي عبد الله المغربي، وأيضًا أختام مجلس الجامعة، وذلك تنفيذا لقرار وكيل عام وزارة التعليم رقم 210 لعام 2018، بشأن إيقاف مؤقت لرئيس جامعة بنغازي، وذلك لدواعي إتمام إجراءات التحقيق وفقا للقوانين واللوائح النافذة.

جاء ذلك خلال بيانٍ، أصدره وكيل جامعة بنغازي للشئون العلمية، وتمَّ توجيهه لوكيل الشئون المالية والإدارية، ومدراء الإدارات والأقسام المالية، حتى يتم تنفيذ هذا القرار.

كان وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة سالم بوالحاسية، قد أصدر قرارًا يقضي بتكليف أسامة خيرالله، وكيلاً لجامعة بنغازي للشؤون العلمية خلفاً شعبان طرينة.

يُشار إلى أن أسامة خيرالله شغل سابقا منصب عميد كلية التربية في جامعة بنغازي فرع المرج وعضواً في مجلس إدارة الجامعة وعضو هيئة تدريس في أكاديمية الدراسات العليا ببنغازي.

