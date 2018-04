المتوسط:

أقيم يوم الخميس 5 أبريل بمكتب ثقافة الطفل بالهيئة العامة للثقافة احتفالية بمناسبة أحياء اليوم العالمي لكتاب الطفل تحت شعار «ثقافة أطفالنا حصاد مستقبلنا» بدار الثقافة والفنون والثرات بشارع ميزران.

جاء ذلك، بالتعاون مع مكتب الثقافة ببلدية طرابلس المركز واللجنة العليا لرعاية الطفولة بوزارة الشؤون الاجتماعية.

