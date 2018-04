خاص المتوسط:

عثرت مجموعة من قوات الجيش في محور الساحل، في مدخل مدينة درنة الغربي، على لغم أرضي تم نصبه من قبل الجماعات الإرهابية .

جاء ذلك وفق تصريحات المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار عبدالكريم صبرة، لصحيفة المتوسط الليبية، موضحًا أن العثور على اللغم تم خلال استطلاع متقدم أجرته قوات الجيش في مدخل مدينة درنة الغربي.

