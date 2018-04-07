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«المحلة الوتر» بطلًأ للدرجة الثالثة بعد خماسية «بدر الجغبوب»

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

حقق فريق المحلة الوتر فوزا على فريق بدر الجغبوب بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف بملعب الصقور ليتوج فريق المحلة ببطولة الدرجة الثالثة على مستوى الإتحاد الفرعي لكرة القدم بطبرق .

وأنطلقت مسابقة الدرجة الثالثة لكرة القدم بمشاركة 8 فريق قسمت على مجموعتين، المجموعة الأولى والتي تلعب على ملعب الصقور هي بدر الجغبوب وحطين التميمي والشباب طبرق والكفاح عين الغزالة .

المجموعة الثانية فرق المحلة الوتر والروابي قصر الجدي والتقدم كمبوت والشرق البردي والتي تلعب على ملعب الأندلس بمساعد .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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