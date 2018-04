«المحلة الوتر» بطلًأ للدرجة الثالثة بعد خماسية «بدر الجغبوب»

المتوسط:

حقق فريق المحلة الوتر فوزا على فريق بدر الجغبوب بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف بملعب الصقور ليتوج فريق المحلة ببطولة الدرجة الثالثة على مستوى الإتحاد الفرعي لكرة القدم بطبرق .

وأنطلقت مسابقة الدرجة الثالثة لكرة القدم بمشاركة 8 فريق قسمت على مجموعتين، المجموعة الأولى والتي تلعب على ملعب الصقور هي بدر الجغبوب وحطين التميمي والشباب طبرق والكفاح عين الغزالة .

المجموعة الثانية فرق المحلة الوتر والروابي قصر الجدي والتقدم كمبوت والشرق البردي والتي تلعب على ملعب الأندلس بمساعد .

