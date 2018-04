وزير مالية الوفاق يعلن لـ«المتوسط» عن موقفه من مشروع إعادة الإعمار

حنان منير- المتوسط:

أكد وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني أسامة حماد، أن إعادة إعمار ليبيا مشروع كبير جدا، وأنه من الأفضل تأجيله لحين ولادة حكومة منتخبة، من وجهة نظره.

وأوضح خلال حوار مطول مع صحيفة «المتوسط» الليبية، سينشر لاحقًا، أنه لن تكون هناك أفضلية لأية شركة وإنما يعتمد في الاختيار على مبدأ قدرة وخبرة الشركة وقوة مركزها المالي وتخصصها.

وكان رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، كشف نهاية الشهر الماضي عن وجود اتصالات على أعلى مستوى بين الغرفة المصرية والقيادات السياسية الليبية، ومع الأطراف السياسية الليبية المختلفة بشأن مشاركة مصر في ملف إعادة إعمار ليبيا.

وبين الوكيل في تصريحات صحفية للصحف المصرية، أن الغرفة ستشارك في إعمار ليبيا الموحدة، وثمة اتصالات بين الغرفة والحكومتين الليبيتين المؤقتة والوفاق، مؤكدًا «سنمون من أوائل المتواجدين في ليبيا خصيصًا».

