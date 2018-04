«سيالة» يلتقي وزير خارجية أذربيجان على هامش «عدم الانحياز»

المتوسط:

التقى محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية الليبى بحكومة الوفاق الوطني بالعاصمة باكو بجمهورية أذربيجان على هامش أعمال المؤتمر الوزارى لوزراء خارجية دول حركة عدم الإنحياز فى دورتها 18، إلمار محمد ياروف وزير خارجية جمهورية أذريجان.

وتباحث الوزيران حول أوجه التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين. وتم استعراض المواضيع ذات الأهتمام المشترك والعمل على تطوير وتقوية العلاقات بين البلدين والتنسيق في المحافل الدولية.

وتوجه سيالة لنظيره الوزير إلمار محمد ياروف بالشكر لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم ووجه له الدعوة لزيارة ليبيا فى أقرب وقت ممكن.

حضر الاجتماع من الجانب الليبي كل من صلاح عبود مدير إدارة المنظمات بوزارة الخارجية وعمر بلعيد الزيانى مدير إدارة الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية والقائم بأعمال السفارة الليبية المكلف فى العاصمة باكو قيس البرعصي.

