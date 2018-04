قطر تمول الإرهاب في ليبيا.. موقع «قطريليكس» يكشف عن دعم الدوحة للمتطرفين

المتوسط:

كشف موقع “قطريليكس” عن تقارير فاضحة تؤكد تورط عملاء الدوحة فى زعزعة الاستقرار الليبى، حيث قامت مؤسسة عيد آل ثاني بتهريب عناصر من القاعدة إلى مدن ليبية بجوازات سفر قطرية، ووفرت لهم الأسلحة والمعدات الطبية واللوجيستية.

وكشف الموقع عن مجموعة من المتورطين منهم عبدالرحمن نزيه الرقيعي، وأحمد الحرابي وهو صهر سامي الساعدي ويعد مهندس التحالف بين داعش والقاعدة برعاية النظام القطري.

كما أوضح الموقع أن هناك تسجيلات صوتية تفضح تورط قطر في دعم قيادات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة في ليبيا، بالإضافة إلى وجود أوامر مباشرة من الدوحة لتأجيج الصراع والقتال في درنة وبنغازى.

ويعد سامي الساعدي هو رجل قطر المسئول عن الجماعات الإرهابية والمقاتلة فى ليبيا، حيث وفر الدعم الطبى واللوجستى للإرهابيين فى مناطق الصراع، كما يعد المنسق الخاص بين دار الإفتاء في طرابلس والمسلحين، حيث أقحم الدين في السياسة وحول “الإفتاء” إلى ثكنة عسكرية.

