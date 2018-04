المتوسط:

سجل منفذ امساعد البري سفر 183 مصريًا من ليبيا إلى بلادهم، عبر منفذ السلوم البري، كذلك عودة 934 بينهم 215 مصريًا و719 ليبيًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما سجلت حركة الوصول والمغادرة بالمنفذ أن 183 مصريا بينهم 165 مسافرًا شرعيًا و18 غير شرعي، فضلا عن وصول 125 شاحنة محملة بالبضائع من الأراضي المصرية، ومغادرة 149 شاحنة لتحميل البضائع.

The post عودة 719 ليبيًا من مصر خلال 24 ساعة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية