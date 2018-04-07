بلدى طبرق يحذر من إستعمال هذه المنتجات

حذر جهاز الحرس البلدي طبرق من إستعمال و شراء منتجات مصرية الصنع وهي :

1- مشروب غازي برتقال فانتا.

2- 250ملي لون اصفر غروب الشمس .

3- مشروب غازي الرمان شويبس لون E122 .

وأكد مسؤول الإعلام بجهاز الحرس البلدي طبرق ” مصطفي زاكي ” لبوابة أفريقيا الإخبارية بأن جهاز الرقابة علي الأغذية و الأدوية بطبرق حذر من إستخدام هذه المنتجات وذلك لأسباب تضر بصحة المواطن .

هذا وقام الحرس البلدي طبرق بحملات تفتيشيه على علي محلات المواد غذائية والمخابز داخل المدينة وضبط من خلالها علي مواد غذائية منتهية الصلاحية.

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