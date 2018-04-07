دوريات صحرواية أمنية تجوب جنوب شحات

قام مدير أمن شحات عقيد محمد فرج رفقة قوة قتالية مشكلة من الأقسام والمراكز بالمديرية بدوريات بالصحراء الواقعة في الحدود الإدارية للمديرية من ناحية الجنوب جنوب منطقة الفائدية بــ 100 كيلو متر.

حيث شملت الدوريات مناطق وادي الحولي وأم الثعبان ورجوعا مع منطقة المخيلي والتي تقع فيها بعض الممرات التي تستخدمها عصابات تهريب السيارات والأسلحة والبشر والمخدرات والسموم والمواشي.

هذا وستستمر هذه الدوريات بعد تعليمات من مدير الأمن بكامل حدود المديرية والمواقع الحيوية والبوابات والتمركزات وردع كافة الخروقات الأمنية وخاصة منع التهريب وضبط المطلوبين، وفق مصدر أمني

وتمتد المنطقة من سوسه شمالاً إلى منطقة الواحات جنوبًا إلى المخيلي شرقًا إلى منطقة تنملوا غربًا تكون في الحدود الإدارية لمديرية أمن شحات.

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