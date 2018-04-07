إنقاذ أكثر من 200 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل ليبيا

أعلنت القوات البحرية الليبية، الجمعة، إنقاذ أكثر من 200 مهاجر غير شرعي كانوا على متن قاربين مطاطيين، بينهم 14 امرأة وطفلان ، قبالة سواحل مدينتي صبراتة وزوارة غرب طرابلس.

وقال المتحدث باسم القوات البحرية الليبية العميد أيوب قاسم، لوكالة أنباء “شينخوا”، إن دورية لخفر السواحل تمكنت من إنقاذ 202 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قاربين مطاطيين، وذلك بعد تعطل محركيهما.

وأشار مكتب الإعلام بالقوات البحرية في بيان نشره عبر صفحته على “فيسبوك”، إلى أن المهاجرين غير الشرعيين جميعهم من جنسيات إفريقية مختلفة عدا 5 مهاجرين من المغرب.

وأضاف المكتب أن في عملية الإنقاذ الأولى جرى إنقاذ قارب مطاطي على متنه 92 مهاجرا غير شرعي، لافتا إلى أن العملية الثانية تمت على بعد 25 ميلا شمال زوارة، وجرى خلالها إنقاذ قارب مطاطي على متنه 110 مهاجرين.

وأوضح أن المهاجرين وصلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية بعد الساعة الخامسة مساء، وبعد تقديم المساعدات الإنسانية والطبية جرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، في مركز إيواء تاجوراء.

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار، من تفاقم الأزمة.

المصدر: وكالات

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