وفاة أحد جرحى التفجير الإرهابي ببوابة أجدابيا الشرقية

-بنغازي- بوابة الوسط:سالم العبيدي

توفي المواطن سعد موسى القابسي (25 عامًا) متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها جراء الانفجار الإرهابي الذي استهدف البوابة الشرقية لمدينة أجدابيا.

وقالت مصادر أمنية وطبية متطابقة بمستشفى الجلاء بنغازي لـ«بوابة الوسط»، السبت، «إن القابسي إصابته كانت خطيرة وجرى نقله وتحويله من مستشفى الشهيد إمحمد المقريف أجدابيا لاستكمال العلاج بمستشفى الجلاء بتاريخ 29 مارس الماضي».

وأوضحت المصادر ذاتها، «أن القابسي وُضع بغرفة العناية الفائقة وتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة وحاول الأطباء إنقاذ حياته من تاريخ دخوله بمستشفى الجلاء إلا أنَّ إصابته الخطيرة حالت دون ذلك، وتوفي متأثرًا بجراحه».

يذكر أن البوابة الشرقية لمدينة أجدابيا تعرَّضت لتفجير إرهابي في 29 مارس الماضي نتج عنه سقوط ستة قتلى و 6 جرحى حينها.

وتبنى تنظيم «داعش» الإرهابي، الجمعة 30 مارس، التفجير الإرهابي الذي استهدف البوابة الشرقية لمدينة أجدابيا، عبر وكالة «أعماق» الجناح الإعلامي للتنظيم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة الوسط