الاستعداد لتركيب وحدات توليد الطاقة بمحطة كهرباء لملودة

عقد اجتماع داخل محطة كهرباء “منطقة لملودة” شرقي القبة ضم كلاً من عميد بلدية القبة “منصف الصابر” مع مدير المحطة “فضيل المبروك” ولفيف من مسؤولي إدارة الجهد الكهربي بالمنطقة الشرقية..

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة إمكانية تصريف الطاقة المُنتجة من المحطة وشبكة النقل كذلك الاتفاق على توطين وحدات التوليد الغازية الجديدة من المحطة بقدرة “100 ميجا وات” دون أي مشاكل لنقلها من المحطة، بالإضافة إلى أنه سيتم الدخول بالوحدة الغازية الثالثة على الشبكة بقدرة إنتاجيــــة “30 ميجا وات” منتصف الشهر الجاري.

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