مصدر أمني: اختطاف عميد بلدية العزيزية من أمام منزله

كشف مصدر أمني ليبي، اليوم السبت الموافق 7 أبريل، عن قيام ميليشيات مسلحة غرب البلاد، باختطاف عميد بلدية العزيزية من أمام منزله.

وأشار المصدر الأمني، إلى تأكيد خطف عميد بلدية العزيزية جمال صالح الطيف، فجر السبت، من منزله بمنطقة الساعدية 35 كلم غرب طرابلس من قبل ميليشيات مسلحة.

ولفتت صفحة «المجلس الاجتماعي ورشفانة» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنَّ خبر اختطاف عميد عميد بلدية العزيزية جمال الطيف من منزله الكائن بمنطقة الساعدية صحيح، في الوقت الذي أكدت فيه وجود آثار دماء داخل المنزل.

كما أكدت «الصفحة»، أنَّ «جمال الطيف»، وصله منذ فترة عدة رسائل تهديد عبر الهاتف، متساءلة: «الغريب في الآمر لماذا لم يتم توفير الحماية وأخد الاحتياطات الامنية!».

