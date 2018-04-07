البحرية الليبية تنقذ أكثر من 200 مهاجر في عمليتين غرب ليبيا

تمكنت البحرية الليبية الجمعة من إنقاذ أكثر من 200 مهاجر غير شرعي، كانوا على متن قاريين مطاطيين، في عمليتين منفصلتين. غرب ليبيا.

وقال الناطق الرسمي باسم البحرية الليبية إن المهاجرين نقلوا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد تلقيهم المساعدات الطبية والإنسانية اللازمة.

وأوضح قاسم أن دورية لحرس السواحل متكونة من الزورق رأس أجدير والزورق صبراتة تمكنت من إنقاذ عدد قاربين على متنهما 202 من المهاجرين الأفارقة من بينهم (14) امرأة وطفلان. في عمليتين منفصلتين.

وأشار قاسم إلى أن المهاجرين الأفارقة بينهم خمسة من الجنسية المغربية.

وقال قاسم إن عملية الإنقاذ الأولى قام بها الزورق (راس أجدير)، شمال شرق صبراتة. وتم فيها إنقاذ قارب مطاطي على متنه (92) مهاجرا بينما قام الزورق (صبراتة) بالعملية الثانية على بعد (25) ميلا شمال زوارة، وتم خلالها إنقاذ قارب مطاطي على متنه (110) مهاجرين.

وتم نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية، بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مركز إيواء تاجوراء.

الجدير بالذكر أن البحرية الليبية أعلنت منذ مطلع العام الجاري أنها ضبطت وأنقذت أكثر من ألفين وثمانمائة مهاجر غير قانوني في حوادث منفصلة.

وبحسب التقارير الدولية تعتبر ليبيا المركز الرئيسي للهجرة غير القانونية من إفريقيا إلى أوروبا وبحسب إحصائيات البحرية الليبية تمكنت فرق حرس السواحل من ضبط وإنقاذ أكثر من ستة عشر ألف مهاجر خلال العام الماضي.

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