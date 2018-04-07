هيئة الإغاثة تبدأ في توزيع المساعدات على النازحين في جنوب غرب ليبيا

بدأت الهيئة الليبية للإغاثة فرع الجنوب في المرحلة الأولى من توزيع الإغاثة المقدمة من المفوضية السامية لشوؤن اللاجيئن على نازحي تاورغاء وسرت والقريات في المنطقة الجنوبية، الخميس.

وبحسب ما نشرته الهيئة فإن هذه الإغاثة تأتي تنفيذاً للاتفاقية المبرمة بين الهيئة والمفوضية ، وتتكون المساعدات من أغطية وأواني طهي ومصابيح إنارة ضوئية وحصائ وغيرها من المستلزمات الأخرى، وستستمر عملية التوزيع خلال الأيام القادمة حتى اكتمال التوزيع على الأعداد المستهدفة من النازحين.

وكانت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية قد قالت الثلاثاء إن شحنة من المساعدات المقدمة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وصلت إلى فرع المنطقة الجنوبية في هيئة الإغاثة.

وبحسب ما نشرته الهيئة سيجري توزيع المساعدات على نازحي تاورغاء وسرت ونازحي المنطقة الجنوبية الذين تأثروا نتيجة للمواجهات المسلحة التي اندلعت في مدينة سبها جنوب غرب ليبيا خلال الأسابيع الماضية.

وتشمل هذه الشحنة عددا من المواد غير الغدائية، وفيها حقائب خاصة بالنساء وأواني للطهي وبطاطين وحصائر وحفاظات أطفال، إضافة إلى مواد إغاثية أخرى، وسيبدأ توزيع المساعدات على مستحقيها في الأيام القادمة بعد انتهاء عملية جرد المساعدات وإنهاء بعض الإجراءات.

الجدير بالذكر أن الهيئة الليبية للإغاثة عملت خلال السنوات الماضية على تقديم المساعدات للنازحين في مختلف مدن ليبيا بالشراكة مع عدة منظمات دولية مهتمة بهذا المجال.

وتعرف الهيئة بنفسها على أنها مؤسسة حكومية متخصصة في مساعدة ضحايا الكوارث وتقديم المساعدات الإنسانية للفئات الأكثر ضعفاً وتهدف إلى العمل من أجل توثيق مساعدات ليبيا ضمن الوثائق والتقارير الاستراتيجية الدولية التي تصدر على المستويين الإقليمي والدولي.

وتشهد مدينة سبها أكبر مدن جنوب غرب ليبيا مواجهات مسلحة قبلية متقطعة منذ نهاية شهر فبراير شباط الماضي بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان، وأدت المواجهات إلى مقتل أكثر من 15 شخصا ما بين مدني وعسكري.

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