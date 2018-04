استجابة لشكاوي المواطنين.. «بلدية شحات» تُكثف من أعمال النظافة

المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لبلدية شحات، بأنَّ عميد البلدية كلّف المجلس البلدي، بالإشراف المباشر على أعمال النظافة داخل شوارع البلدية.

وأشار المكتب الإعلامي لبلدية شحات، خلال بيانٍ منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنَّ تكليف عميد البلدية يأتي استجابة لملاحظات المواطنين.

ولفت المكتب الإعلامي للبلدية، إلى أنَّ أعمال وحملات النظافة مازالت مستمرة داخل بلدية شحات آخرها، كان أمام مدرسة، نورى اسباق.

