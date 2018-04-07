مركز الحوار الانساني: الملتقى الوطني يسعى الى تعزيز العمليات الانتقالية

قال مركز الحوار الإنساني في تصريحات لوكالة فرنس بريس، إنه من المقرر أن تتواصل جلسات الملتقى الوطني حتى شهر يوليو القادم في 19 مدينة ليبية، كما ستعقد ملتقيات في مصر وتونس تخصص لليبيين المقيمين في الخارج.

وأوضح المركز أن الهدف من هذه الملتقيات هو إتاحة المجال أمام ممثلي المجتمع المدني والمسؤولين المحليين للتعبير عن رؤاهم لمستقبل بلدهم والحلول التي يقترحونها بغية التوصل إلى رؤية تقرب الليبيين من حل دائم.

وأكد المركز على أن هذا الملتقى ليس بديلا عن العمليات الانتقالية الأخرى مثل الانتخابات أو الدستور بل يرمي لتعزيزها .

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