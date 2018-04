المتوسط:

دعا مكتب السياحة بمدينة سبها، التابع للهيئة العامة للسياحة، جميع المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية، لصيانة وحماية قلعة سبها من الدمار والخراب إثر تجدد الاشتباكات بالمدينة.

وأوضح المكتب، في بيان تحصلت “المتوسط” على نسخة منه، أنه يتابعن ببالغ القلق الأحداث المؤسفة التي تشهدها مدينة سبها وتسببت في إزهاق أرواح بريئة والانتهاكات الصارخة التي طالت قلعة سبها التاريخية.

وأكد أنما حدث لقلعة سبها التاريخية يمس أحد أهم الأصول الثقافية ويهدد أبرز المعالم الذي يعبر عن تاريخ المدينة الأثرية، مشددًا على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الموقع.

وثمن مكتب السياحة بمدينة سبها، التابع للهيئة العامة للسياحة، الجهود المبذولة من أجل حماية وحفظ المواقع التراثية الليبية.

وكان قد أكد مصدر محلي، تجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة منذ بين قوات اللواء السادس مشاة، ومسلحين تشاديين تابعين لقبيلة التبو، في محيط قلعة سبها بالمدينة.

وأضافت المصادر، أنه سقط قذيفة على قلعة سبها من الجهة الجنوبية.

وتشهد مدينة سبها اشتباكات بين الحين والآخر بين الطرفين سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى وسط جهود من عدة أطراف للمصالحة وإنهاء النزاع.

The post «العامة للسياحة» تدعو المنظمات الدولية لحماية قلعة سبها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية