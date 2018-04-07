بلدية ترهونة تبحث مع مصلحة المطارات آخر مستجدات مشروع مطار ترهونة المدني

ليبيا – عقد رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال أول أمس الخميس اجتماعاَ مع عميد بلدية ترهونة عياد البي وبحضور عضو مجلس النواب عن المدينة حسن جاب الله .

الإجتماع الذي عقد بمقر مصلحة المطارات بحسب المكتب الاعلامي لبلدية ترهونة آخر مستجدات مشروع إنشاء مطار مدني في المدينة وإمكانية مساندة البلدية من طرف المصلحة في تنفيذ هذا المشروع الاستثماري.

وخلال الإجتماع تم الإتفاق على عقد اجتماع لاحق بحضور الإدارات الفنية بالمصلحة والمختصين من البلدية للتطرق وبشكل تفصيلي حول الآلية المناسبة للاستثمار ومراحل تنفيذ المشروع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية