هاتف ليبيا تعلن عن تسعيرة جديدة لخدماتها

أعلنت شركة هاتف ليبيا عن تسعيرة جديدة لخدماتها بداية من الخامس عشر من ابريل الجاري، على النحو التالي:

خدمة الهاتف السلكي للمنازل ( رسوم التركيب 50.5د.ل، الرصيد المبدئي 100د.ل، الاشتراك الشهري 5 د.ل)

خدمة الهاتف السلكي لباقي القطاعات ( رسوم التركيب 100.5د.ل، الرصيد المبدئي 200د.ل، الاشتراك الشهري 15 د.ل)

خدمات الهاتف اللاسلكي للمنازل (قيمة الجهاز 75 د.ل، رسوم التفعيل 50.5 د.ل، الرصيد المبدئي 100د.ل، الاشتراك الشهري 5د.ل)

خدمات الهاتف اللاسلكي لباقي القطاعات (قيمة الجهاز 75 د.ل، رسوم التفعيل 100.5 د.ل، الرصيد المبدئي 200 د.ل، الاشتراك الشهري 15 د.ل).

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