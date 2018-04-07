الملتقى الوطني.. إلى غريان وبراك الشاطئ 

انطلقت فعاليات الجولة الثانية من المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي، السبت، في مدينتي براك الشاطئ وغريان، ضمن سلسلة الاجتماعات المفتوحة التي يشرف عليها مركز الحوار الإنساني في جنيف، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وتجمع لقاءات الملتقى الوطني التي ستنعقد في أكثر من مدينة ليبية، بين شخصيات من مختلف الأطياف السياسية، بهدف التحاور حول نقاط الاختلاف وتقريب وجهات النظر بين مختلف الشرائح من جيش وشرطة ومنظمات مجتمع مدني وقبائل.

ويشار إلى أنه من المنتظر أن تنعقد اجتماعات الملتقى القادمة داخل منطقة أبو سليم في طرابلس، وفق جدول مواعيد أعمال الملتقى، الذي تضمن لقاءات أخرى ستنعقد في كل من مدن مرزق وغات والزنتان وأوباري وكذلك القاهرة.

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