الصحية ببلدية الساحل : ستوقف مرتب من لم يُباشر عمله بعد منتصف أبريل

الساحل 07 أبريل 2018 (وال)- قال ‏مدير الخدمات الصحية ببلدية ساحل الجبل الأخضر‏ اليوم السبت، إن إدارة الخدمات الصحية ستوقف مرتب كل موظف أو موظفة لم يُباشر عمله بإحدى العيادات التابعة لهم بعد منتصف شهر أبريل الجاري .

وأوضح أحمد الخشبي – لوكالة الأنباء الليبية – أن من لم يتم تمكينه حتى الآن، فعليه بمراجعة الإدارة ليتم تمكينه قبل إيقاف مرتبه، وعلى كل المنقولين كذلك لابد من إتمام كافة إجراءاتهم من تمكين غيره، حتى لا يتم إيقاف مرتباتهم حسب القوانين المعمول بها .

يُشار إلى أن وحدة الخدمات الصحية تضم العيادات في بلدية ساحل الجبل الأخضر وعددها 20 عيادة مجمعة عامة . (وال- الساحل) أ ف/ ر ت

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