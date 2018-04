صور | اللحظات الأولى لانفجار صهريج وقود بـ «رابش الحرشة» في الزاوية

المتوسط:

تحصلت «المتوسط»، على صور رصدت اللحظات الأولى لانفجار صهريج وقود بـ «رابش الحرشة» في الزاوية، إثر تبادل اطلاق النار.

وأوضح مصدر محلي، أن مجموعة مسلحة أطلقت النار على صهريج الوقود والعربات ما ادي للانفجار، مشددًا على ضرورة محاربة المهربين بشتى الوسائل ورفع الغطاء الاجتماعي عن قطاع الطرق.

وكان قد أعلن مصدر محلي، لصحيفة المتوسط، هجوم مجموعة مسلحة على محطة وقود واستهدفت شاحنة محملة بالوقود والبنزين بالقرب استهداف شاحنة وقود (بنزينة) بالقرب من رابش الحرشة والمتواجد بمدينة الزاوية.

