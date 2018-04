«المجلس التسييري للعزيزية» يُحمل الجهات الأمنية مسئولية اختطاف عميد البلدية

المتوسط:

أدان «المجلس التسييري لبلدية العزيزية»، حادثة اختطاف رئيس المجلس جمال صالح الطيف، التي وقعت مساء أمس الجمعة، بعد أن تم اقتياده من قبل مسلحين مجهولين من مزرعته الواقعة بمنطقة الساعدية إلي جهة غير معلومة.

واستنكر المجلس، خلال بيان له، هذه الواقعة، قائلين: «هذا الفعل يهدف إلي زعزعة الأمن والاستقرار بمدينة العزيزية، ويسعي إلي تعطيل عملية تفعيل مؤسسات الدولة الخدمية بالمدينة ويشكل جريمة يعاقب عليها القانون، لن يفلت مرتكبيه من الملاحقة القانونية والعقاب، ويطالب الخاطفين بإطلاق سراحه فوراً».

ودعا المجلس، الجهات الأمنية والعسكرية التي تتولي تأمين المدينة وضواحيها إلي تحمل مسؤولياتهم في البحث والتحري عن رئيس المجلس ويطابهم بسرعة اتخاد الإجراءات الكفيلة بالكشف عن مكان وجوده وإعادته لأهله سالماً والقبض علي الجناة وإحالتهم للجهات القضائية لمحاسبتهم علي هذه الجريمة.

