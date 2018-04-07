سياحة سبها توجه هذه الدعوة بشأن المواقع التاريخية

أكد مكتب السياحة بمدينة سبها التابع للهيئة العامة للسياحة أن الاشتباكات التي شهدتها المدينة أثرت على قلعة سبها التي تعد احد أهم الأصول الثقافية بالمدينة.

وأوضح المكتب في بيان له انه يتابع “ببالغ القلق الأحداث المؤسفة التي تشهدها مدينة سبها وتسببت في زهق أرواح بريئة والانتهاكات الصارخة التي طالت قلعة سبها التاريخية”.

وتابع المكتب “أن ما حصل يمس احد أهم الأصول الثقافية ويهدد ابرز معلم يعبر عن تاريخ مدينة سبها العريق”.

وأكد المكتب “على أهمية المبادرة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الموقع كما ثمن عاليا الجهود المبذولة من اجل حماية وصون وحفظ مواقع التراث الليبي”.

ودعا المكتب جميع المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية للاطلاع بدورها والعمل على صيانة وحماية قلعة سبها وكل المواقع السياحية التي تزخر بها ليبيا”.

وأدت الاشتباكات القبلية التي شهدتها مدينة سبها إلى إحداث أضرار بقلعة سبها التاريخية الأمر الذي دفع أهالي المدينة إلى الدعوة لتجنيب المؤسسات التاريخية ويلات الصراعات التي تشهدها المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية