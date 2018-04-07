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ابناء الارض في مبادرة السلام و الاقتصاد

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

 عرضت منظمة ابناء الارض على مسرح الكشاف بالعاصمة طرابلس اليوم السبت ما تضمنته مبادرة السلام و الاقتصاد التي تسعى لتنفيذها بالتعاون مع معهد الحوار العالمي .  وأوضح السيد فتحي كريم احد اعضاء منظمة ابناء الارض لبوابة افريقيا الاخبارية  ان مبادرة السلام و الاقتصاد ، تتطلب أكثر من 5 مليار دينار لتنفيذها ، و  تم عرضها على الجهات التشريعية والتنفيذية منذ فترة ليست بالقصيرة و مازلنا في انتظار ردهم  “

  مضيفا “تتضمن المبادرة  مشاريع اقتصادية كبيرة في جميع المجالات والقطاعات كالاقتصاد والسياحة والصحة والتعليم و الزراعة وغيرها  ، والتي ابدى كثير من المستثمرين الاجانب رغبتهم الاكيدة في الاستثمار فيها ، لان ليبيا بلد غني بالمواد الخام في كل ارجائها دون استثناء “.

مشيرا الى ان المستثمرين من امريكا وبريطانيا و فرنسا وروسيا و اليابان و غيرها من الدول   وأشار كريم للقطاعات المستهدفة بالاستثمار والتي منها قطاع السياحة قائلا ” من المشاريع المزمع اقامتها منتجعات و مشافي وفنادق في أهم مواقع السياحة الصحراوية الليبية مثل قبرعون و عين الفرس .”

 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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