ابناء الارض في مبادرة السلام و الاقتصاد

عرضت منظمة ابناء الارض على مسرح الكشاف بالعاصمة طرابلس اليوم السبت ما تضمنته مبادرة السلام و الاقتصاد التي تسعى لتنفيذها بالتعاون مع معهد الحوار العالمي . وأوضح السيد فتحي كريم احد اعضاء منظمة ابناء الارض لبوابة افريقيا الاخبارية ان مبادرة السلام و الاقتصاد ، تتطلب أكثر من 5 مليار دينار لتنفيذها ، و تم عرضها على الجهات التشريعية والتنفيذية منذ فترة ليست بالقصيرة و مازلنا في انتظار ردهم “

مضيفا “تتضمن المبادرة مشاريع اقتصادية كبيرة في جميع المجالات والقطاعات كالاقتصاد والسياحة والصحة والتعليم و الزراعة وغيرها ، والتي ابدى كثير من المستثمرين الاجانب رغبتهم الاكيدة في الاستثمار فيها ، لان ليبيا بلد غني بالمواد الخام في كل ارجائها دون استثناء “.

مشيرا الى ان المستثمرين من امريكا وبريطانيا و فرنسا وروسيا و اليابان و غيرها من الدول وأشار كريم للقطاعات المستهدفة بالاستثمار والتي منها قطاع السياحة قائلا ” من المشاريع المزمع اقامتها منتجعات و مشافي وفنادق في أهم مواقع السياحة الصحراوية الليبية مثل قبرعون و عين الفرس .”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية