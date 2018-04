صور| وزير داخلية الوفاق يشارك باجتماع عمومية الليبية لمتقاعدي الشرطة

المتوسط:

حيا وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، عميد عبد السلام عاشور، رئيسَ وأعضاء المنظمة الليبية لمتقاعدي الشرطة لما يقدمون من مجهودات وخدمات لمتقاعدي الشرطة عامة باعتبارها بيت الخبرة لاتسع إلى كسب أو ربح.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الداخلية المفوض في الاجتماع الأول للجمعية العمومية للمنظمة لسنة 2018 م.

واستعرضت اللجنة خلال هذا الاجتماع بنود جدول أعمالها الذي يتضمن أنشطة للعام 2017م وتقريرها المالي وحسابها الختامي ومقترح تعديل نظامها الأساسي واعتماده. كما استعرضت اللجنة تقرير لجنة المراقبة والتفتيش وملاحظات هيئة الجمعية العمومية وتشكيل مجلس إدارة المنظمة.

