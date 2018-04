المتوسط:

قامت المنظمة الدولية للهجرة بتقديم كافة سبل الدعم لـ 89 مهاجراً فور عودتهم إلى السواحل الليبية، حيث قدمت لهم الرعاية الطبية، بالإضافة إلى الأطعمة والمياه.

يشار إلى أنه عاد إلى السواحل الليبية، 89 مهاجراً من ضمنهم طفلان و12 إمرأة.، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة .

The post «الدولية للهجرة» تقدم مساعدات لـ 89 مهاجراً appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية