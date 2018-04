المتوسط:

قامت الإدارة العامة للمفوضية العليا للانتخابات بزيارة ميدانية إلى «مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي»، وذلك للوقوف على أعمال الصيانة والتجهيز التي يخضع لها مقر المكتب استعداداً للإنتقال لمباشرة الأعمال من خلاله.

تكون الوفد من أبوبكر مردة، عضو مجلس المفوضية، وسعيد القصبي، مدير عام المفوضية، وصلاح الكمشي، مدير إدارة العمليات، والصادق الزكار مدير إدارة التوعية والتواصل، وعبدالباسط طلحة، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

واستقبل الفريق الزائر رئيس مكتب الإدارة الانتخابية (المكلف) وموظفي وموظفات المكتب، حيث استمع أعضاء الفريق لشرح عن أعمال الصيانة والتجهيز والتأثيث الجارية للمقر الجديد.

الجدير بالذكر أن مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، هو أحد المكاتب التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والبالغ عدها (23) مكتب إدارة انتخابية موزعة على كامل التراب الليبي

The post «العليا للانتخابات» تزور مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية