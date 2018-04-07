السفير الألماني في زيارة إلى طرابلس الأربعاء القادم

يعتزم السفير الألماني لدى ليبيا كريستيان بوك، القيام بزيارة “غير معلنة” إلى العاصمة طرابلس، يوم الأربعاء القادم. ومن المقرر أن تتواصل زيارة بوك لطرابلس لمدة أسبوع، ويلتقي خلال زيارته برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ونائبه فتحي المجبري، ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، إضافة إلى زيارة مقر المفوضية العليا للانتخابات، وحرس السواحل الليبي، وعِدّة مراكز للهجرة غير الشرعية، وسيلتقي مسؤولين هناك، كما سيلتقي بشخصيات عديدة “عسكرية وأمنية وشرطية”، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية.

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