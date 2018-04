المتوسط:

التقى وزير خارجية ليبيا المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، مع ماريا فيرناندا إسبينوزا وزيرة خارجية الإكوادور وتباحثا حول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وبحث الطرفان خلال اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال اجتماع الدورة 18 لوزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز المنعقدة بالعاصمة الأذرية “باكو”، التعاون بمختلف المجالات وتعزيز أطر التنسيق في كل المحافل الدولية.

حضر الاجتماع من الجانب الليبي كل من صلاح عبود مدير إدارة المنظمات بوزارة الخارجية وعمر بلعيد الزياني مدير إدارة الشئون الأسيوية بوزارة الخارجية الليبية والقائم بأعمال السفارة الليبية المكلف في العاصمة الأذرية باكو بجمهورية أذريبجان.

The post «الوفاق» تبحث تعزيز أطر التنسيق بالمحافل الدولية مع الإكوادور appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية