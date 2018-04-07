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الصور الأولية لمكان دفن أطفال الشرشاري وعملية إنتشال جثثهم

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد  جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية عثوره على جثامين اطفال الشرشاري بناءً على التحقيقات التي جرت حول الواقعة .

وأضاف الجهاز مساء السبت فى إيجاز صحفي صادر عنه بأن الأطفال تبين قتلهم ودفنهم في أحد غابات جنوب صرمان والعروفة تحديداً باسم ( غابة البراعم) .

وأكدت المباحث إخطارها النيابة العامة و بحضورها أنتقلت عناصره لمكان دفن الأطفال بحضور الطبيب الشرعي و المصور الجنائي وتمت بناءً عليه أجراءات البحث عن مكان الدفن .

وبعد العثور على المكان وبأمر من رئيس نيابة صرمان بدأ العمل بالحفر حيث تم العثور علي جثث الأطفال وأخذت الاجراءات اللازمة ، وفقاً للجهاز .

يشار الى أن اطفال الشرشاري ، ذهب ، وعبدالحميد ، ومحمد كانوا قد اختطفوا من مدينة صرمان فى ديسمبر 2015 على يد عصابة مسلحة موالية لفجر ليبيا بقيادة شخص يدعى ” النمري المحجوبي ” .

المرصد – خاص

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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