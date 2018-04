المتوسط:

طالب أهالي منطقة سيناون في المنطقة الغربية شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، بالإسراع في إيجاد حل نهائي لأزمة انقطاع البنزين في المنطقة .

وقال الأهالي إن هذه الأزمة أدت إلى اصطفاف مئات السيارات في طوابير أمام محطات الوقود في انتظار دورها للتزود بالوقود، مشيرين إلى ارتفاع أسعار الوقود في السوق السوداء، في ظل نقص في السيولة المالية بالمصارف.

