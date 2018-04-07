العريبي : جلسات الملتقى الوطني إيجابية ..والحل يجب أن يأتي من داخل الوطن

أشاد عضو مجلس النواب عيسى العريبي اليوم بجلسات الملتقى الوطني الليبي التي عقدت بمدينة بنغازي، وشارك فيها عدد من النواب والنشطاء والصحفيين والنخب السياسية .

وقال العريبي في تصريح لقناة ليبيا إن الجلسات كانت إيجابية وتم خلالها تبادل وجهات النظر بين كل المشاركين فيما يخص القضية الليبية ، وذلك من منطلق أن الحل يجب أن يأتي من داخل الوطن ، منوها إلى أن جلسات الملتقى كانت مختلفة عن حلقات الحوار التي كانت محصورة على بعض السياسيين فقط.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن جلسات الملتقى التي ستختتم اليوم في بنغازي سيتم نقل توصياتها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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