تفاصيل العثور على جثث أطفال الشرشاري جنوب صرمان

‎عثر ظهر اليوم السبت، على جثث أطفال رجل الأعمال رياض الشرشاري، في أحد غابات جنوب صرمان تحديدا “غابة البراعم”. وكشف جهاز المباحث الجنائية – فرع الغربية، أنه خلال التحقيقات التي يجريها الجهاز حول واقعة اختطاف أبناء الشرشاري، وبعد التحقيق مع النمر المحجوبي من مدينة صرمان، اعترف الجاني بقتل الأطفال، ودفنهم في غابة البراعم، وعلى الفور تم أخطار من النيابة العامة، حيث انتقلت عناصر من النيابة، والطبيب الشرعي، والمصور الجنائي، إلى مكان دفن الأطفال، وتمت إجراءات البحث عن مكان دفن الأطفال، وبعد العثور عليه، وبأمر من رئيس النيابة صرمان ببدء العمل بالحفر حيث تم العثور علي جثث الأطفال.

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