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#الرائد_أخبار وصول جثامين أطفال الشرشاري إلى مستشفى #صرمان العام بعد العثور …

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#الرائد_أخبار

وصول جثامين أطفال الشرشاري إلى مستشفى #صرمان العام بعد العثور عليهم في غابة البراعم جنوب المدينة.

#ليبيا

عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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