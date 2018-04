«أجندة سيالة في باكو مزدحمة».. تفاصيل لقاءات وزير خارجية الوفاق مع 6 من نظرائه

خاص المتوسط:

تشهد مشاركة وزير خارجية ليبيا المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، في أعمال اجتماع الدورة 18 لوزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز المنعقدة بالعاصمة الأذرية “باكو”، حالة من النشاط في لقاءاته الدبلوماسية مع وزراء الخارجية بعدد من الدول.

والتقى سيالة مع وزراء خارجية تركيا وكوبا وبنجلاديش والإكوادور والهند وأذربيجان، حضر اللقاءات من الجانب الليبي كل من صلاح عبود مدير إدارة المنظمات بوزارة الخارجية وعمر بلعيد الزياني مدير إدارة الشئون الأسيوية بوزارة الخارجية الليبية والقائم بأعمال السفارة الليبية المكلف في العاصمة الأذرية باكو بجمهورية أذريبجان.

تعجيل إجراءات تأشيرة دخول تركيا

من جهته، أكد وزير الخارجية التركي مولود شاووش أغلو، أن بلاده ستستعجل في منح تأشيرة الدخول لأعمار محددة من الليبيين وإعفاء أعمار أخرى.

وأضاف الوزير في لقاء جمعه بسيالة في أذريبجان، أن هذه الخطوة تعد تطبيقا مؤقتا حتى يجري بعدها العودة إلى تطبيق الإعفاء المتبادل، بحسب ما صرح به المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق.

كوبا دولة صديقة

التقى وزير خارجية ليبيا المفوض في حكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، مع برونو رودريجيز وزير خارجية كوبا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع في ليبيا.

كما تم التطرق إلى أهمية تعزيز العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين البلدين الصديقين، وأشاد الوزير محمد سيالة بكوبا كدولة صديقة وضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل التعاون الليبي الكوبي، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين.

وزير خارجية الوفاق يلتقي نظيره البنغالي

عقد وزير خارجية ليبيا المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، مباحثات مطولة مع وزير خارجية جمهورية بنجلاديش أبو الحسن محمود علي، واستعرض الوزيران خلال المباحثات مجالات التعاون والشراكة القائمة، وسبل تطويرها، بالإضافة إلى بحث فرص تعميق التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين.

تعزيز أطر التنسيق مع الإكوادور

كما التقى سيالة، مع ماريا فيرناندا إسبينوزا وزيرة خارجية الإكوادور وتباحثا حول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وبحث الطرفان خلال اللقاء، التعاون بمختلف المجالات وتعزيز أطر التنسيق في كل المحافل الدولية.

تطوير العلاقات مع الهند

وبحث محمد سيالة، مع وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدًا بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

ووجه سيالة الشكر لوزيرة خارجية جمهورية الهند، على الإذن للعمالة الهندية للعودة إلى ليبيا للعمل مع شركات القطاع العام.

التعاون مع أذربيجان

وتباحث سيالة مع إلمار محمد ياروف وزير خارجية جمهورية أذريجان، حول أوجه التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين. وتم استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك والعمل على تطوير وتقوية العلاقات بين البلدين والتنسيق في المحافل الدولية.

وتوجه سيالة لنظيره الوزير إلمار محمد ياروف بالشكر لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم ووجه له الدعوة لزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن.

