المجلس البلدي صرمان يعلن إيقاف العمل داخل المؤسسات الحكومية بالبلدية لمدة ثلاثة أيام حداداً على مقتل أطفال عائلة الشرشاري

عن مصدر الخبر
عين ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
جامعة سبها تحتفل بيوم الصحة العالمي
تم النشر منذُ 1 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
الغرفة الأمنية المشتركة بني وليد تدين تصريحات إعلامية وتؤكد أن المدينة مؤمنة وتطالب بتوفير الإمكانيات
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا الخبر
سبها بين الهدوء الحذر وتضرر معالمها الأثرية
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا الخبر
ما قصة العثور على جثث أطفال الشرشاري المختطفين منذ 2015؟
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
أضف تعليقـك