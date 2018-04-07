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المجلس البلدي صرمان يعلن إيقاف العمل داخل المؤسسات الحكومية بالبلدية لمدة ثلاثة أيام حداداً على مقتل أطفال عائلة الشرشاري

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

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عين ليبيا

عين ليبيا

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