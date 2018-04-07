إدارة الخدمات الصحية ببنغازي تحتفي باليوم العالمي للصحة

أقيم احتفال باليوم العالمي للصحة في قاعة إدارة الخدمات الصحية في بنغازي شرق ليبيا السبت.

وبدأ البرنامج الاحتفالي بنبذة عامة عن اليوم العالمي للصحة ألقاها مدير مكتب الاعلام والتوعية والتثقيف الصحي في مكتب الخدمات الصحية ببنغازي أحمد العوامي

وقال أحمد العوامي إن منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لمكافحة السرطان ودول العالم المختلفة تحيي هذا اليوم كل عام باختيار موضوع معين وإن منظمة الصحة اختارت هذا العام موضوع التغطية الصحية الشاملة تحت شعار الصحة للجميع.

وأكد العوامي أن وزارة الصحة ومكتب الخدمات الصحية في بنغازي يحاولات إيصال كافة الخدمات الصحية إلى الجميع.

وفي السياق ذاته تحدث المستشار القانوني في إدارة الخدمات الصحية في بنغازي علي منصور عن النظام الصحي في ليبيا والرؤية المستقبلية للقطاع

وجرى عرض مقطع فيديو خلال الاحتفال إضافة إلى إجراء حلقات نقاش وفتح باب المشاركة من الحضور، وطرح مسؤولو مكتب الخدمات الصحية عن دور الإدارة في التغطية الصحية الشاملة.

ويحتفل العالم السبت باليوم العالمي للصحة تحت شعار التغطية الصحية الشاملة، وتهدف التغطية الصحية الشاملة، بحسب منظمة الصحة العالمية إلى ضمان حصول جميع الناس على خدمات صحية عالية الجودة، في أي مكان وفي أي وقت يحتاجونها، دون أن يواجهوا صعوبات مالية.

وقال مكتب منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك اليوم السبت إنه لا غنى عن التحرك نحو التغطية الصحية الشاملة لتشجيع “الصحة كحق من حقوق الإنسان” وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح مكتب منظمة الصحة العالمية أن التغطية الصحية الشاملة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بكيفية تمويل النظم الصحية، مبينا أنه في حال كان مطلوبًا من الفقراء الدفع الفوري عند احتياجهم إلى الرعاية، فإنهم سيعجزون عن الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه لا ينبغي لأحد أن يضطر للاختيار بين التمتع بالصحة الجيدة وتوفير ضرورات الحياة.

الجدير بالذكر أن جمعية الصحة العالمية دعت في في عام 1948 إلى تكريس “يوم عالمي للصحة” لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية. ومنذ عام 1950، يجرى الاحتفال سنوياً بيوم الصحة العالمي في السابع من أبريل. ويجري اختيار موضوع كل عام ليوم الصحة العالمي للتركيز على مجال من المجالات التي تثير القلق وتحظى بالأولية في سلّم منظمة الصحة العالمية.

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