الحوار الإنساني: الملتقى الوطني الليبي يسعى الى تعزيز العمليات الانتقالية

قال مركز الحوار الإنساني إن جلسات الملتقى الوطني الليبي ستتواصل حتى يوليو في 19 مدينة ليبية أخرى، كما ستعقد ملتقيات في مصر وتونس تخصَّص لليبيين المقيمين في الخارج.

وأضاف المركز لفرنس برس أن الهدف من هذا الملتقى يهدف لإ تاحة المجال أمام ممثلي المجتمع المدني والمسؤولين المحليين للتعبير عن رؤاهم لمستقبل بلدهم والحلول التي يقترحونها.

وتسعى البعثة الأممية ومركز الحوار الإنساني تهدف إنشاء منصة تتيح لليبيين التعبير عن أنفسهم وتحديد التوجهات العريضة لبلدهم خلال العقود المقبلة.

لا بديل عن الانتخابات

وشدد المركز على أن هذا الملتقى لا يعتبر بديلا عن الانتخابات أو الدستور الجديد وإنما يرمي لتعزيز المرحلة الانتقالية في ليبيا .

ومن المقرر إعداد مسوَّدة دستور جديد لليبيا تطرَح على استفتاء عام لإقرارها، كما يفترض إقرار قانون للانتخابات العامة تجرى على أساسه الانتخابات التي لا يزال موعدها غير محدد.

وسجل نحو 2.5 مليون مواطن أسماءهم للتصويت في الانتخابات المرتقبة ولكن لم يتم حتى الآن إعداد القانون الانتخابي الجديد مع تعثر الخطط من أجل استفتاء دستوري.

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